Por segundo año consecutivo, el Grito de Independencia en Oaxcaa será sin público en el Zócalo

-El Gobierno del Estado exhorta a la ciudadanía en general a quedarse y celebrar el orgullo de ser mexicanos a través de la transmisión de la Cortv.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 15 de septiembre de 2021. El gobernador Alejandro Murat Hinojosa realizará por segundo año consecutivo el acto protocolario, con motivo del 211 aniversario del inicio de la lucha de la Independencia de México, sin presencia de público en el zócalo.

Esta medida se llevará a cabo con la finalidad de salvaguardar la salud de las y los oaxaqueños, ante la pandemia por el COVID-19 que prevalece en la entidad oaxaqueña; no obstante, esta celebración podrá disfrutarse desde los hogares mediante la transmisión de la señal de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv).

Para ello, a partir de las 21:00 horas, las y los oaxaqueños podrán celebrar desde sus hogares el orgullo de ser oaxaqueños, con el programa especial “Oaxaca a la Mexicana”, que contará con la presencia de grandes intérpretes de lujo.

De esta manera, el Gobierno del Estado exhorta a la ciudadanía en general a quedarse en casa en estos días festivos y respetar las medidas de prevención e higiene para evitar el aumento de contagios por COVID-19.

FOTO: Archivo

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario