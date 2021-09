Lluvia provoca afectaciones en fraccionamiento de Tlacolula

-Un vehículo quedó varado y fue auxiliado por el cuerpo de bomberos y protección civil municipal.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La lluvia que se registró la tarde noche del martes 14 de septiembre, provocó que se inundaran 6 calles del fraccionamiento Rancho Verde del Lago en el municipio de Tlacolula de Matamoros, los afectados comentaron que el nivel del agua subió de manera rápida.

Incluso en las redes sociales circuló un video e imágenes de un automóvil que quedó varado en una de las calles encharcadas, la persona afectada fue auxiliada por voluntarios del H. Cuerpo de Bomberos y por elementos de Protección Civil del municipio de Tlacolula, en las imágenes se aprecia que el nivel del agua cubría cerca de la mitad del vehículo.

Los vecinos comentaron que en el mes de julio también resultaron afectados por las lluvias, señalaron que en aquella ocasión las autoridades se comprometieron a resolver el problema, sin embargo como suele suceder, esto no pasó, por ello es que con la lluvia de la noche del martes volvieron a ser afectados.

