Hospitales se quedan sin médicos especialistas en Oaxaca

-S-35 del SNTSA inicia asamblea permanente, dejan sin servicio a decenas de pacientes



Mario Romero/Daniel Avendaño



Oaxaca, Oax.- La mañana de este miércoles en inmediaciones de la Fuente de las 8 regiones, diferentes sindicatos independientes del sector salud del estado, inició una protesta como parte de la asamblea permanente en todos los hospitales y centros de Salud derivado a las notificaciones de despidos iniciados por los Servicios de Salud a los trabajadores de esa dependencia.



Alberto Vázquez Sangermán, Secretario General de la Subsección 07 del Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud, detalló que ya suman más de 2 mil trabajadores notificados, por lo que, el objetivo de la asamblea permanente es presionar a que las autoridades estatales cumplan con el acuerdo donde se comprometió a detener las notificaciones y los despidos del personal de salud.



En el Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso”, la inconformidad se hizo visible contra las medidas tomadas por el secretario de Salud Juan Carlos Márquez Heine.



Por el momento, en El Hospital Civil Aurelio Valdivieso, al igual que en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, Macedonio Benítez en Juchitán de Zaragoza, entre otros, se han regresado a los pacientes que con alguna enfermedad en especial y sólo se atiende en el área de urgencias.



Por su parte, Gabriela Ríos Arias, jefe de Terapia Intensiva del Hospital, señaló que al menos tres trabajadores eventuales fueron despedidos, por lo que el área se ha quedado sin médicos, hay que se señalar que la Sección 35 del SNTSA tiene presencia en más del 90 por ciento de los hospitales y centros de salud en el estado.



El Gobierno del Estado informó que estos despidos son, derivado a que a partir de ahora será el gobierno federal quien haga la contratación del personal, a pesar de que esta acción tome tiempo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario