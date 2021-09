Fiestas Patrias fortalecen la identidad nacional: IEEPO

-El director general, Francisco Ángel Villarreal invita a la comunidad escolar y a padres, madres y tutores a recordar los acontecimientos históricos sin poner en riesgo la salud.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 14 de septiembre de 2021.- El 15 y 16 de septiembre se conmemoran dos de los acontecimientos históricos más importantes del mes patrio, que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), invita a recordar con orgullo y a compartir con alumnas y alumnos de nivel básico, ya que además de fortalecer la identidad nacional promueven valores como el respeto, la unidad y solidaridad.

Al respecto, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, señaló que la enseñanza de la historia resulta primordial para que desde temprana edad los escolares se interesen por el pasado de México, valoren nuestras raíces y desarrollen su amor por la patria.

En este sentido, invitó a que en la escuela, bajo las modalidades en que se estén realizando las actividades y en los hogares, las familias recuerden y festejen estas fechas junto con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, siempre con apego a los protocolos sanitarios y sin poner en riesgo la salud.

El 15 de septiembre recordamos el Grito de Independencia y el 16 de septiembre se conmemora oficialmente el Aniversario del inicio de la lucha de Independencia.

Como lo establece el calendario escolar oficial 2021-2022 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el jueves 16 de septiembre se considera día de asueto, por lo cual las actividades escolares a distancia y semipresenciales se reanudarán el viernes 17.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario