Exhorta SSO a autoridades municipales a no realizar festividades por el mes de la patria

-La pandemia aún continua, este martes se registraron 388 casos nuevos y 39 defunciones

–Hay mil 427 casos activos en 159 municipios y 9 hospitales al 100% de su capacidad

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 14 de septiembre de 2021.-Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), mantienen el exhorto a las autoridades de los 570 municipios de la entidad, toda vez que aunque se permanezca en semáforo de riesgo epidémico color amarillo, no existen las condiciones de salubridad necesarias que permitan la realización de bailes, fiestas, ferias, conciertos y/o celebraciones con motivo a “Septiembre, Mes de la Patria”.

La dependencia refirió que, en semáforo amarillo, todas las actividades laborales están permitidas, tomando en cuenta las medidas de cuidado máximo para las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19, el espacio público abierto se abre de forma regular, y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido del 50%, sin embargo, se recomienda evitar eventos masivos.

Bajo la consideración de que la salud es responsabilidad de todas y todos, y de que la colaboración permitirá mitigar el número de contagios, los SSO aseveraron que, las y los ediles deberán cumplir con la normatividad en materia de salubridad pública y con las medidas urgentes y necesarias para proteger y garantizar la salud y la vida pública en Oaxaca, previniendo la propagación y contagio del virus SARS-CoV-2.

Y es que al corte de este martes, se han registrado 388 casos nuevos y 39 defunciones, que suman 72 mil 601 casos acumulados y cuatro mil 946 decesos, hay mil 427 casos activos en 159 municipios y 9 hospitales se encuentran al 100% de su capacidad.

La Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales, lleva un registro de 44 mil 185 casos confirmados y dos mil 231 defunciones; Istmo nueve mil 720 casos confirmados y mil 50 defunciones; Tuxtepec cinco mil 32 casos confirmados y 469 defunciones; Costa cinco mil 436 casos confirmados y 430 defunciones; Mixteca cinco mil 802 casos confirmados y 504 defunciones; Sierra dos mil 426 casos confirmados y 262 defunciones.

Los 388 casos nuevos afectan a 88 municipios, siendo el primer lugar Oaxaca de Juárez con 82, seguido de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza con 24, San Agustín Loxicha con 21, Santa Cruz Xoxocotlán 20, Salina Cruz 16, San Juan Bautista Tuxtepec y Santo Domingo Tehuantepec 15 cada uno, Santa Lucía del Camino 14, Miahuatlán de Porfirio Díaz 11, Ciudad Ixtepec 10, el resto de siete a un solo caso.

Este día el municipio de San Juan Tepeuxila en la región de la Cañada, presenta su primer caso de COVID-19.

De las cuatro mil 946 defunciones, por sexo, tres mil 155 son hombres y mil 791 mujeres, los rangos de edad más afectados son los de 65 y más con dos mil 277, seguido de 50 a 59 con mil 068, de 60 a 64 con 691 y de 25 a 44 con 515, las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial seguida de diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

En relación a la ocupación hospitalaria, destaca la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales con 71.3%, seguida del Istmo con 67.5%, Mixteca con 57.1%, Tuxtepec con el 55.2%, Costa 34.7% y Sierra 0%; de las 508 camas destinadas para pacientes con esta enfermedad, se encuentran disponibles 193.

Comentarios

