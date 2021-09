Diputadas piden a Gobierno del Estado atender afectaciones por lluvias en el Istmo

-La Diputada Arcelia López exhortó para que la CEPCO realice un estudio de la situación y emita un protocolo de actuación

Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Debido a las afectaciones que se han presentado en la regional del istmo de Tehuantepec, las Diputadas Locales Gloria Sánchez y Arcelia López Hernández, hicieron exhortos al Gobierno del Estado para que se atienda las carreteras que resultaron afectadas, así como la atención a los damnificados.

López Hernández exhortó para que Gobernador Alejandro Murat Hinojosa instruya al titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), para que realice un estudio de la situación y emita un protocolo de actuación durante las lluvias, así como el mecanismo para llevar a cabo dicho protocolo en los 570 municipios de la entidad en la temporada de lluvias.

Por su parte la Diputada Gloria Sánchez mostró en su participación en tribuna, imágenes del daño que sufrió la carretera federal en el tramo Juchitán-Unión Hidalgo, señaló que lo peor del caso es que dicho tramo fue inaugurado en julio de 2020, es decir que tiene poco más de un año, por lo que esto deja en evidencia la mala calidad de las obras que realiza Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) y la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA).

Es importante mencionar que debido al incremento del Río “Los Perros” del municipio de Juchitán de Zaragoza, se tuvo que romper un tramo de la carretera 190 para desahogar el afluente, ya que esto estaba provocando inundaciones en este municipio de la región del istmo de Tehuantepec.

