Despliega SSPO operativo “fiestas patrias” en Oaxaca

-Se implementan recorridos de seguridad, disuasión y vigilancia, así como actividades de proximidad social y protección ciudadana, apegadas a la protección de los derechos humanos.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 15 de septiembre de 2021.- Para garantizar el orden y la tranquilidad de la ciudadanía durante las celebraciones conmemorativas al CCXI Aniversario del Inicio de la Independencia de México, el secretario de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), Heliodoro Díaz Escárraga, giró instrucciones para desplegar un operativo estratégico de proximidad social “fiestas patrias”, en la capital del estado y al interior de la entidad.

En dicho despliegue, la SSPO participa puntualmente con su capacidad operativa y estado de fuerza unificado por la Policía Estatal, Policía Vial Estatal, H. Cuerpo de Bomberos y la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC). De igual forma, se cuenta con la presencia de la Guardia Nacional (GN) y Policías Municipales, para una mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Por lo anterior, personal operativo refuerza la seguridad para prevenir e inhibir actos delictivos; así mismo, exhorta a la población a mantener las medidas de salud para mitigar la propagación por el COVID-19.

Lo anterior, a través de la implementación de recorridos de seguridad, disuasión y vigilancia; así como, actividades de proximidad social y protección ciudadana, apegadas a la protección de los derechos humanos.

Finalmente, en el marco de dichos eventos conmemorativos, Díaz Escárraga reconoce en las fuerzas estatales, la responsabilidad que mantienen diariamente con sus líneas de mando con lealtad, disciplina y compromiso, al cerrar filas por el bienestar y seguridad de las familias en el estado; refrendando el compromiso como Secretario al trabajar por su dignificación policial.

Comentarios

