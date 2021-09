Certificado de deudores alimentarios, nuevo requisito para contraer matrimonio, adoptar y obtener contratos públicos y financieros

-Será la Dirección del Registro Civil la instancia encargada de crear y manejar el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, así como expedir el certificado y difundir la información del mismo.

San Raymundo Jalpan, Oax. 15 de septiembre de 2021.- El Congreso Local aprobó reformar el Código Civil para el Estado de Oaxaca, con el objetivo de establecer mecanismos que fortalezcan el poder coercitivo del estado para hacer efectivo el derecho de la niñez a recibir alimentos.

Mediante la modificación de los artículos 100, 336 Bis y 411, se instituyó que la Dirección del Registro Civil tendrá a su cargo la creación y manejo del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Asimismo, adquiere la facultad de expedir un certificado que informe si una persona se encuentra inscrita o no en este listado.

Este certificado será un nuevo requisito para poder comenzar el trámite de matrimonio y adopción ante las instituciones correspondientes.

Asimismo, se obliga a la Dirección del Registro Civil a celebrar convenios con las sociedades de información crediticia a que se refiere la Ley de la materia, a fin de proporcionar está información de las personas que se encuentren inscritas en el registro de deudores alimentarios morosos.

También, se instruye realizar acuerdos con entidades públicas y los municipios para que brinden información sobre aquellas personas físicas proveedoras de servicios y las morales, representadas o asociadas, por personas que se encuentren inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en términos de la ley de la materia.

La reforma fue impulsada por la diputadas Elisa Zepeda Lagunas e Hilda Graciela Pérez Luis, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, fue dictaminada por la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, y aprobada por el Congreso Local.

