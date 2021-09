Buscará Presidenta electa de Jalapa de Díaz, resaltar artesanías a nivel nacional

-Ya está tocando puertas para lograr este posicionamiento



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- La Presidenta Electa de Jalapa de Díaz Fernanda Barbosa Sosa, dijo que durante su administración buscará posicionar los bordados y artesanías de a su municipio, y darlo a conocer en todo el país o solo a nivel estatal.



Señaló que el haber estado como Presidenta DIF, sirvió para conocer las necesidades de su municipio, por lo tanto, a partir del próximo año dará a conocer realmente la grandeza de su municipio, y para esto ya están tocando puertas en diversas instancias tanto estatal como federal.



Así mismo, enfatizó que va a ir recuperando la confianza de los habitantes de este municipio, ya que muchos dejaron de creer en las autoridades al ver que no estaban trabajando “lo primero es recuperar la confianza, la gente perdido la confianza y es lo que queremos, en base al trabajo la vamos a recuperar”.



Aunque no especificó si cuenta con una obra de impacto a realizar próximamente, la Funcionaria electa, aseguró que será la ciudadanía la que elija las obras que quiere para su municipio.



En cuanto al proceso de entrega recepción, señaló que una vez que empiece este proceso, van a esperar y de ser necesarios algunos señalamientos lo hará de manera pública.

