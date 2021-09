Amaga Antorcha Campesina con bloquear el estado para exigir solución a demandas

-El dirigente estatal dijo que esto se realizará porque el Gobierno del Estado no les ha dado solución a sus peticiones

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La Organizacion Antorcha Campesina dio a conocer que en caso de que el Gobierno del Estado continúe sin dar solución a sus demandas, realizarán bloqueos en varios puntos de la ciudad de Oaxaca y en las regiones de la entidad en la que tienen presencia, así lo manifestó el dirigente de la organización Dimas Romero González.

Agregó que en los últimos años Antorcha Campesina se ha pronunciado por no bloquear para lo afectar a la ciudadanía, sin embargo ante la postura del Gobierno del Estado para no dar respuesta a sus peticiones, no les quedará de otra, pues lamentó que sea la única forma en que sus demandas sean atendidas.

Esta declaración la hizo durante una protesta que realizó la organización en la avenida Pino Suárez, a la altura de “Casa oficial”, en dónde señaló que en varias ocasiones han tenido reuniones con él Gobernador e integrantes de su gabinete, siendo estos últimos quienes no han querido solucionar sus demandas que tienen que ver con la realización de obras sociales.

Indicó que el martes por la noche fue convocado a una reunión con el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, no obstante dijo que el mandatario oaxaqueño no se presentó, por lo que en caso de que no se les resuelvan sus demandas en una reunión acordada para este miércoles, el lunes podrían estar activando los bloqueos.

Finalmente Romero Gonzalez dijo que Antorcha Campesina está respaldando a la recién firmada Coordinadora de Sindicatos de Salud de Oaxaca, en su lucha por evitar el despido injustificado de más de 5 mil trabajadores, acción que ya inició en días pasados y que este 16 de septiembre dejarán de laborar 2 mil 100 empleados, quienes fueron notificados este martes 14 de septiembre.

