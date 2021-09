Siguen “en la calle” trabajadores de Jurisdicción Sanitaria de Tuxtepec por adeudo de SSO en renta

-Además, los integrantes de distintos sindicatos preparan paro de labores a nivel estatal mañana 15 y el 16 efectuarán marcha por incumplimientos del gobierno del estado a sus demandas y por despidos masivos.

Ángel Camarena/ Yuri Sosa

Tuxtepec, Oaxaca. – Los Servicios de Salud de Oaxaca mantienen “en la calle” a los trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria número 3 de Tuxtepec, quienes no cuentan con oficinas ante la falta de pagos de la renta del inmueble.

Hace poco más de un mes, el pasado 11 de agosto el propietario del edificio que alberga a cientos de trabajadores de la Jurisdicción, ubicado en la calle de Morelos de este municipio, cambio chapas y candados del lugar por la deuda millonaria de parte del gobierno del estado.

Desde ese entonces, los trabajadores no pueden acceder a sus instalaciones, además, los trabajadores tampoco tienen acceso a los equipos ni a las fotocopiadoras, las cuales también son rentadas y dejaron de funcionar por la falta de pagos de las autoridades.

Hasta el momento ninguna autoridad no ha ofrecido información sobre el avance en este tema, mientras que las diferentes inconformidades laborales aumentan, lo que de forma extraordinaria orilló a los diversos sindicatos de salud a unirse en un frente a nivel estatal para comenzar con movilizaciones.

De forma particular, integrantes del Frente Nacional de Trabajadores de Salud manifestaron la inconformidad por la falta de soluciones por parte del jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 3, Jesús Alejandro Ramírez Figueroa, a sus diversas demandas.

Y aunque no se firmaron previamente acuerdo, el jefe jurisdiccional se comprometió de forma verbal a cumplir con las demandas de una movilización pasada, concluida el pasado 10 de septiembre, pero que no ven avances.

Este martes se concilió otra mesa de trabajo, tras la cual Cortes Martínez, expresó que no se están respetando los acuerdos que ya se tenían pactados y que en caso de no tener respuestas favorables en 24 horas se intensificaran las movilizaciones, además de retomar el paro en las instalaciones de la jurisdicción de Tuxtepec.

Por su parte, la Sección 35 del SNTSA también anunció un paro de 24 horas para este 15 de septiembre, mientras que para el 16 de septiembre, una marcha masiva en la capital del estado como medida de presión y en el marco de una reunión que sostendrán con el gobernador Alejandro Murat.

Los sindicalizados se han manifestado desde hace varias semanas por despidos masivos e injustificados.

