Sección 22 realizará “Anti Grito” este 15 de septiembre

–El evento se realizará en el edificio histórico de la gremial a las 19 horas (horario de la resistencia)

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Elección (CNTE), informó por medio de un comunicado que realizará el “Anti Grito” que se llevará a cabo el miércoles 15 de septiembre a las 19 horas, horario de la resistencia, es decir a las ocho de la noche del horario de verano.

La gremial publicó una convocatoria en la que se cita al pleno del Comité Ejecutivo Seccional (CES), a los organismos auxiliares y espacios ganados por medio del Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO), para que se den cita a la hora programada en el edificio histórico de la Sección 22.

Es importante mencionar que la sede de la Sección 22 se ubica a unos metros del palacio de gobierno, en dónde el Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa celebrará el Grito de Independencia de manera virtual y a puerta cerrada por segundo año consecutivo, debido a la pandemia por Covid.

