Por despido de más de 2 mil trabajadores del sector salud, Sección 35 iniciará paro de labores este 15 de septiembre

-Para el 17 marcharán en la ciudad de Oaxaca para dar cobertura a la reunión de los representantes sindicales con el Gobernador.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), emitió un comunicado para manifestar su rechazo al despido masivo de personal eventual, esto debido a que en redes sociales y grupos de whatsapp algunos trabajadores han dicho que recibieron una notificación de que a partir del 16 de septiembre ya no deben presentarse a laborar.

En los grupos de información de la ciudad capital se dice que en esta situación se encuentran más de 2 mil 100 trabajadores del sector salud en todo el estado de Oaxaca, la notificación refieren que ya fueron entregadas al personal de enfermería que presta sus servicios en el hospital civil Aurelio Valdivieso.

En el comunicado la Sección 35 pide que se garantice la suficiencia presupuestal que le corresponde al Gobierno del Estado, para regularizados y formalizados, para el pago de sueldos y prestaciones, de acuerdo a los convenios firmados y establecidos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Gobierno Federal, Gobierno Estatal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.

También piden la recontratación del personal de salud eventual que ha sido despedido de manera injustificada, la contratación de personal de seguridad y complementación de personal de limpieza en todas las unidades médicas y administrativas de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Otras peticiones son el no retorno de los trabajadores con código de afanadores, ratifican el desconocimiento de Juan Carlos Márquez Heine como Secretario de Salud de Oaxaca, por todos los agravios y el desinterés en dar solución a la problemática actual, para ejercer presión iniciarán este 15 de septiembre una asamblea permanente de 24 horas en todas las unidades médicas y administrativas de la entidad.

Para el 17 de septiembre reiniciarán con una asamblea permanente de 24 horas, además los representantes sindicales asistirán a la reunión de seguimiento con el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en horario y sede por definir, también se dará cobertura a dicha reunión por medio de una marcha en la ciudad de Oaxaca en la que participarán las delegaciones de Valles Centrales y de la Sierra.

Finalmente dijeron que luego de la reunión, darán a conocer las decisiones que se hayan tomado en la reunión, para ello realizarán un pleno estatal de delegados, quienes serán los encargados de analizar los acuerdos.

