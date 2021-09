Multa de 20 mil pesos a quien no respete carril del CityBus en Oaxaca advierte Policía Vial

-Habrá un descuento de 10 mil pesos si el infractor paga en los primeros cinco días.

Jorge Acevedo/Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El lunes 13 de septiembre entró en funcionamiento la primera ruta del CityBus en la ciudad capital, para ello existe un carril preferente para que circulen las unidades, en ese sentido el Director de la Policía Vial Estatal David Antonio Jiménez, informó que se multará a quienes no respeten dicho carril.

Explicó que la multa se aplicará a los automovilistas que se estacionen en dicho carril, la multa es de hasta 20 mil pesos, además aclaró que la multa es por estacionarse y no por circular en él, y es que sobre la carretera federal 190 se delimitó el carril preferente y ese espacio es ocupado por algunos automovilistas para estacionarse.

David Antonio Jiménez comentó que habrá un descuento de 10 mil pesos si el infractor paga en los primeros cinco días, además mencionó que esta multa está incluida en una modificación que se hizo a la Ley de Tránsito y Movilidad, misma que fue aprobada por el Congreso del Estado.

En ese sentido hizo un llamado a los automovilistas para que respeten el carril preferente del citybus para evitar ser multados, es importante mencionar que la primera ruta cubre de la agencia de Pueblo Nuevo a la colonia volcanes en la zona norte de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

