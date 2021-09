Más de 32 mil vacunas aplicarán en esta jornada contra el covid en la Cuenca

-Más de 20 mil son Astrazeneca y las demás son Sonivac.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En esta jornada de vacunación en la que se está aplicando la segunda dosis contra el covid, para los adultos de los 18 a los 49 años de edad, se espera beneficiar a más de 32 mil ciudadanos de la Cuenca del Papaloapan, tanto con la vacuna Astrazeneca como con la Sinovac.

Datos proporcionados por la oficina de Bienestar, que son los responsables de la vacunación, han informado que de la vacuna Astrazeneca serán 20, 420 las dosis que se pretenden aplicar en los diversos municipios cuenqueños; en Tlacoaztintepec se entregaron 490 dosis, en San José Independencia fueron 220; mil para el municipio de San Pedro Ixcatlán.

En Usila dispusieron de 1, 750 vacunas, 2, 000 más en Cosolapa; en el municipio de Jalapa de Díaz 1, 600, en Ojitlán 2, 850; en otro de los lugares en donde se está aplicando la vacuna Astrazeneca es en Valle Nacional en donde fueron 7, 010 dosis; en Soyaltepec 1,500; y en Acatlán de Pérez Figueroa 2, 000, sumando 20, 420 dosis en estos municipios.

Pero además para el municipio de Loma Bonita distribuyeron 12, 992 dosis de la vacuna Sinovac; en donde también es segunda dosis para los adultos de los 18 a los 49 años de edad, además que en este municipio podrán vacunarse aquellos ciudadanos que no alcanzaron la vacuna en sus lugares de origen.

Sin embargo aún queda pendiente por aplicar la segunda dosis de Astrazeneca en Tuxtepec, y se espera que sea la próxima semana que inicien la vacunación en este municipio y así concluir en esta región de la Cuenca del Papaloapan.



