Habitantes de Tres Marías, logran recibir apoyo emergente para muro de contención

-Los trabajos que hagan serán para que las próximas lluvias, no los afecten.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – El Presidente Electo de Valle Nacional Marcelo Santos Meneses dio a conocer que tras la presión de los habitantes de Tres Marías, serán apoyados para rehabilitar por el momento el muro de contención, esto en lo que llega un recurso que ya está etiquetado.

Señaló que debido a que se esperan más lluvias en este mes y en el próximo, decidieron acudir a la Secretaría General de Gobierno (segego) para solicitar un apoyo emergente y así no haya más afectaciones en esta comunidad, que siempre tiene daños en temporada de lluvias.

Dijo además que por parte de la Comisión Nacional del Agua (conagua) ya hay un recurso etiquetado de alrededor de 22 millones de pesos, y que se espera aplicar el próximo año, y así se construya el muro que hace falta a la altura de esta comunidad que son aproximadamente 150 metros, así mismo con este recurso se repare parte del muro en la comunidad de la Rica Hoja

Por lo tanto esperan que en próximos días haya algunos trabajos a la altura de esta comunidad, y así rehabilitar el tramo para que no haya más afectaciones.

Cabe hacer mención que en las últimas lluvias, el río se desbordó a la altura de Tres Marías, por lo que los habitantes decidieron solicitar a las autoridades apoyo, para evitar que esto siga ocurriendo.

