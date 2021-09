Habitantes de la Ex Hacienda Candiani exigen obras

-Señalaron que el edil de Xoxo solo se preocupa por cobrarles el predial, el cual dijeron es más elevado que el de Oaxaca de Juárez.

Mario Romero/José Cruz

Santa Cruz Xoxocotlan, Oaxaca.- La mañana de este martes habitantes de la Ex Hacienda Candiani, se manifestaron con un bloqueo en la avenida Símbolos Patrios para exigir a las autoridades la realización de varias obras, así como la desatención de las mismas a las necesidades de quienes habitan en esa zona de la zona conurbada de Oaxaca de Juárez.

La tesorera del comité Lizeth Velasco, mencionó que hace unas semanas tuvieron una reunión con personal de la Secretaría de las Infraestructura y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), para que se atienda un problema que tienen con un canal de aguas pluviales, el cual se encuentra desbordado y hasta el momento no le han dado atención.

Otras de las demandas es la exigencia de pavimentación de algunas calles, así como atención a la red de drenaje y agua potable, además agregó que el canal de aguas negras se desborda con las lluvias y se mete a las viviendas, es por ello que piden atención inmediata a las autoridades, ya que esto representa un riesgo para la salud de los vecinos.

Los manifestantes denunciaron la nula atención de parte del ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán que preside Alejandro López Jarquín, quien en los cinco años que lleva al frente de la administración municipal, solo se ha preocupado por cobrar el impuesto predial a los vecinos, impuesto que señalaron, es más alto que el que cobra la capital.

Y es que la Ex Hacienda Candiani está dividida entre los municipios de Oaxaca de Juárez y Santa Cruz Xoxocotlán, lo cual les ha provocado que ambos ayuntamientos se “echen la bolita” sobre los temas que tiene esta demarcación de la zona conurbada, los vecinos piden la intervención del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

Finalmente dijeron que en caso de no tener respuesta a sus demandas, los vecinos informaron que mantendrán el bloqueo, incluso podrían ampliarlo a otros puntos de la ciudad de Oaxaca.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario