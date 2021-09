En Tuxtepec, 2 de cada 5 mujeres inician vida sexual a temprana edad; una queda embarazada

-En el marco del “mes de la prevención de embarazos no planificados en adolescentes”, el centro de salud de Loma Alta invita a campaña de salud reproductiva.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Los embarazos no planificados siguen aquejando a las jóvenes y adolecentes tuxtepecanas, que de acuerdo a estadísticas del Centro de Salud de Loma Alta, dos de cada cinco mujeres que inician su vida sexual en la adolescencia, abandonan sus estudios.

En este municipio de la Cuenca la tendencia en embarazos a edad temprana, indican que dos de cada cinco jóvenes que inician su vida sexual a edad temprana, una de ellas queda embarazada, es por eso que es necesario reforzar las programas de salud reproductiva, señaló la promotora de salud, Rocío Vidal.

El 26 de septiembre se conmemora en nuestro país el “Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes”, motivo por el cual el Centro de salud de Loma Alta inicia la campaña de salud reproductiva, con el propósito de sensibilizar a la población en general respecto a este tema.

Esta campaña también cuenta con diversos programas, para informar a los adolescentes y concientizar sobre las implicaciones de un embarazo no planeado en esta edad.

Pero también el llamado es para las mujeres que ya se encuentran en periodo de gestación, para que lleven un control de su embarazo, para garantizar la salud del bebé y de ellas.

Por su parte, Angélica Franco Ramos, trabajadora social del centro de salud, detalló la importancia de la valoración prenatal desde el primer momento, en el que se sabe para que se pueda desarrollar adecuadamente y detectar factores de riesgo durante la gestación.

Actualmente el centro de salud cuenta con 12 médicos con los que se lleva una vigilancia, con quienes se programara su seguimiento desde un principio, con consultas que van de cada 15 días e incluso hasta por semana, además de las pláticas que se brindan a grupos de embarazadas con distintas temáticas.

Como parte complementaria en esta campaña de salud, se suman los trabajos de una nutrióloga para el crecimiento adecuado del bebé a través de la alimentación y posteriormente al nacer. Además de atención con una terapeuta física para servicios y orientación, para corregir posturas al caminar dormir o sentarse y evitar lesiones.

Cabe resaltar que estas consultas son sin costo, por lo que se invita a acudir y llevar un control de embarazo responsable, además de prevenir también embarazos no deseados y ejercer una sexualidad de manera responsable, desde la juventud y hasta la edad adulta.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario