En el actual gobierno federal se han logrado resultados importantes para la democracia: Diputado Armando Contreras

-Como muestra señaló el combate a la corrupción, el pleno respeto de los derechos humanos y fomentar la democracia participativa

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- En el marco de la glosa del tercer informe de gobierno, el Diputado Federal por MORENA Armando Contreras Castillo, resaltó que en el actual gobierno federal se ha logrado erradicar en gran medida la corrupción e impunidad, mejorando así el servicio público y se ha emprendido la construcción de la paz.

Además refirió que se ha recuperado el estado de derecho con un respeto irrestricto a la ley, señalando que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, también se ha cuidado el pleno respeto de los derechos humanos y que por medio de la consulta ciudadana y la revocación de mandato, se impulsa la democracia participativa.

Contreras Castillo mencionó que por medio de la democracia participativa el pueblo decide su propio destino, asimismo indicó que el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha salido avante en la primera mitad de su mandato, la cuarta transformación es cada vez más una realidad que configura un verdadero estado de bienestar para el pueblo de México.

