Crucial continuar con las recomendaciones sanitarias para evitar contagios de COVID-19: SSO

-Suman 132 casos nuevos, mil 359 activos y 17 defunciones más

-Hay 12 hospitales al 100% de su capacidad

Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de septiembre de 2021.- Al presentar el informe técnico sobre la evolución de la pandemia de COVID-19, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) indicaron que de los más de dos millones 600 mil biológicos aplicados contra el SARS-CoV-2 en el territorio oaxaqueño, solo el .04% han generado un Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI), esto es mil 089 casos, de los cuales el 97.8% fueron con sintomatología en etapa leve o moderada.

La institución detalló que en relación a la farmacéutica Pfizer-BioNTech, se han notificado 691 casos de ESAVI, 13 de gravedad; sobre la vacuna de AstraZeneca, se cuantificaron 263 casos, uno grave; de las dosis de SINOVAC se reportaron 60 casos, cuatro graves; referente a la farmacéutica Cansino Biologics, se tiene un total de 75 casos, de ellos cinco con síntomas de gravedad.

Por lo que, señaló que las vacunas son seguras y eficaces, las cuales reducen el riesgo de llegar a hospitalización o fallecer por casusa del virus. Es importante también que las personas, aunado a recibir el esquema completo de las dosis, continúen con las medidas preventivas, entre las que destaca el uso correcto del cubrebocas en espacios públicos y de uso común, el lavado frecuente de manos y guardar la sana distancia.

Precisó que la población vive con muchos factores de riesgo principalmente enfermedades crónicas, y ante una infección como la COVID-19, el impacto negativo es mayor, ya que el 35.9 y 39.5% de los fallecimientos en la pandemia están asociados con la diabetes mellitus e hipertensión arterial.

En este sentido, la dependencia comunicó que en las últimas horas se registraron en la entidad 132 nuevos casos confirmados del coronavirus, cifra con la cual, suman al día de hoy un total de 72 mil 213 positivos acumulados, sin embargo, la pandemia activa está conformada por mil 359 personas, residente de 151 municipios.

Referente a la estadística de mortalidad a causa del virus, Oaxaca acumula para este lunes cuatro mil 907 fallecimientos, 17 más que el día de ayer, con mayor incidencia en los hombres, quienes reportan tres mil 134 decesos, en comparación con las mujeres, quienes cuantifican mil 773 muertes.

Detalló que para este 13 de septiembre se notificaron un global de 128 mil 242 personas con síntomas relacionados a la infección viral, 50 mil 055 ha sido negativos y 65 mil 947 pacientes se han recuperado, es decir, el 91% de las y los oaxaqueños que se infectaron del SARS-CoV-2.

En este sentido, la institución describió que, según la estadística de positivos, Valles Centrales contabiliza 43 mil 956 casos, 565 activos y dos mil 214 fallecimientos; Istmo nueve mil 630 casos, 452 activos y mil 044 muertes; Tuxtepec cinco mil 011 casos, 117 activos y 463 defunciones; Costa cinco mil 422 casos, 114 activos y 429 fallecimientos; Mixteca cinco mil 782 casos, 71 activos y 500 decesos; Sierra dos mil 412 casos, 40 activos y 257 muertes.

Sostuvo que en la última jornada se cuantificaron 132 casos nuevos de COVID-19, los cuales se distribuyen en 51 municipios, siendo los que mayor número: Oaxaca de Juárez con 42 positivos, Salina Cruz con 12, Santa Cruz Xoxocotlán y Villa de Zaachila con seis cada uno, así como la Heroica Ciudad de Huajuapan de León con cinco, por mencionar algunos.

Mencionó que este lunes, 12 centros médicos registraron el 100% de saturación, al reportarse el ingreso hospitalario de 13 nuevos pacientes, por lo que hay un 62% de ocupación en general, es decir, 315 camas se encuentran ocupadas y 193 disponibles de las 508 existentes en la red de nosocomios para la atención a la emergencia sanitaria.

La institución señaló que es de suma importancia que las familias oaxaqueñas sigan implementando las medidas de protección, así como evitar realizar reuniones o acudir a lugares concurridos, ya que de esta manera se contribuye a la baja de contagios.

