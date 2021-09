Condena Congreso de Oaxaca asesinato de Magistrado

San Raymundo Jalpan, 13 de septiembre de 2021.- La LXIV Legislatura del Congreso Local condenó la inseguridad que se vive en la entidad oaxaqueña, misma que ha llegado a transgredir la estabilidad en las instituciones públicas.

Mediante un posicionamiento, Fredie Delfín Avendaño, Presidente de la Junta de Coordinación Política, recriminó el asesinato del Magistrado del Tribunal de Justifica Administrativa del Estado, Enrique Pacheco Martínez, cuyo acto representa un atentado hacia la institución de la que fue parte.

Asimismo, emitió un enérgico llamado a las autoridades competentes de investigar el hecho, para que actúen con inmediatez y se castigue a las personas responsables del crimen.

Para el presidente de la Jucopo no debe agotarse ninguna línea de investigación sobre el homicidio, a fin de garantizar la estricta aplicación de la ley y la justicia.

La Legislatura emitió su solidaridad y condolencias a familiares, amistades y equipo de trabajo por la lamentable pérdida del Magistrado, integrante del Tribunal de Justicia Administrativa.

