CityBus registra su primer choque en segundo día de operación

-El incidente fue provocado por un taxi foráneo que se estacionó en el carril preferente.

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- En su segundo día de operación, una unidad del CityBus chocó contra un taxi foráneo que se estacionó en el carril preferente, los primeros reportes indican que el chofer se encontraba subiendo pasaje en un lugar prohibido, provocando que la unidad del CityBus usara otro carril para continuar con la ruta.

Además algunos testigos afirman que el chofer del taxi foráneo no tomó las precauciones necesarias para reanudar su recorrido, provocando que se impactara en la parte trasera del CityBus.

Es importante aclarar que el servicio de taxi foráneo ha sido criticado en varias ocasiones debido a la imprudencia con la que manejan los choferes, quienes a pesar de estar en contingencia, continúan subiendo 5 pasajeros, dos de ellos en la parte delantera de la unidad.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario