Asociación de Derechos Humanos en este 2021, contabiliza 25 casos de violencia contra mujeres en la Cuenca

-La mayoría de los casos han ocurrido en Tuxtepec.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En lo que va de este 2021, la Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, contabiliza 25 casos de violencia contra las mujeres en Tuxtepec, la mayoría ocurridos en este municipio de Tuxtepec.

La Presidenta de la Comisión Regional Adail Nolasco Cabañas, informó que de estos 25 casos de violencia, no en el noviazgo, así como familiar que abarca la violencia entre hermanos, por parte del papá o bien por parte de su pareja.

De los casos reportados, 9 se presentaron en Tuxtepec, 5 en Valle Nacional, 3 de Santa María Jacatepec, y otros más de comunidades pertenecientes a Ayotzintepec, siendo los municipios de Tuxtepec y Valle Nacional de donde tienen más reportes a pesar de que en estos 2 municipios se está trabajando contra la violencia de género.

Los casos que llegan hasta ellos los deben de turnar hasta la Fiscalía para que pongan su denuncia correspondiente, sin embargo en caso de que ya hayan acudido a la dependencia de justicia y no se le haya dado un seguimiento a su agresión, les dan el acompañamiento correspondiente para que se le atienda como se debe y de ser necesario se le avisa al Vicefiscal, y así evitar que esta violencia hasta las mujeres se convierta en feminicidios.

La titular de la dependencia, además dijo que se han presentado otros casos en donde las mujeres se convierten en víctimas provocadoras y cuando denuncian ante la Fiscalía, no son ciertos los delitos que señaló y al final se arrepienten, lo que es delicado debido a que ya hay una carpeta de investigación.

