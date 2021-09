Al alza multas por no respetar los cajones de estacionamiento para discapacitados en Tuxtepec

-Tan solo en lo que va de septiembre se han levantado 20 infracciones en los diferentes puntos de la ciudad.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – A pesar de la constante difusión y campañas de sensibilización hacia conductores y población en general para respetar estos espacios para personas con discapacidad, la falta de sensibilidad va en aumento y se refleja con la aplicación de más multas.

El delegado de la Policía Vial del Estado, Fermín San Juan Chincoya, informó que en el periodo del 1 al 14 de septiembre se han levantado 20 multas por esta violación a la Ley de Tránsito y se han levantado dos vehículos en plataforma y llevado al corralón municipal.

Además, continúa la vigilancia constante y atención a reportes ciudadanos que hacen al percatarse de estos actos insensibles que realizan bajo el pretexto, “no me tarde voy rapidito”.

Este martes fue el caso de dos conductores de taxis, que demostraron la falta de civilidad pese a las capacitaciones, poca cultura vial, la falta de respeto y hasta desconocimientos a los señalamientos viales y restricciones para poder manejar.

También cabe resaltar que SEMOVI ya implementaba cursos a través de un computador en el cual si no se aprobaba este examen no se podía hacer acreedor a una licencia de manejo, sin embargo, hace falta más empatía con los ciudadanos para poder lograr que se respeten estos espacios que como bien se dice y se recalca son destinados para discapacitados, es decir que no tienen la misma movilidad que cualquier otra persona.

