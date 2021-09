A pesar de baches y accidentes, Oaxaca es seguro para ciclistas afirma titular de SEMOVI

-Señaló que ya se iniciaron los trabajos para rehabilitar la ciclovía de avenida universidad.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- A pesar de los innumerables baches que hay en las calles, avenidas y bulevares del a ciudad de Oaxaca de Juárez, para el titular de la Secretaría de Movilidad Arturo Eleazar López Sorroza, la ciudad es segura para los ciclistas, incluso hizo la invitación a la ciudadanía en general a utilizar este medio de transporte.

Otra adversidad a la que se enfrentan los ciclistas son los automovilistas, el transporte público y los camiones, quienes no respetan a quienes usan la bicicleta, provocando que se presenten accidentes en dónde lamentablemente ha habido ciclistas que han perdido la vida, en ese sentido el funcionario estatal hizo el llamado para que respeten a los ciclistas.

López Sorroza comentó que se está iniciando con los trabajos de rehabilitación de la ciclovía que se ubica sobre la avenida universidad, mismos que se retrasaron por las lluvias que se registraron durante la semana pasada, asimismo indicó que se tiene contemplado ampliar más rutas, una de ellas es la que comunicará al norte de la capital con Santa Lucía del Camino.

Estas declaraciones las hizo en el marco de la rodada patrio que organizó la SEMOVI, misma que partió del “Módulo Azul” en la zona norte de la capital oaxaqueña y que terminó frente al Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas en el municipio de Santa Lucía del Camino.

