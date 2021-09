Reporta IEEPO 5 escuelas dañadas por sismo, una de ellas fue pérdida total

-En la región del istmo se determinó suspender las clases debido a las afectaciones provocadas por las lluvias.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Cinco escuelas resultaron afectadas por el sismo de 7.1 grados que se registró el pasado 7 de septiembre, de estas un plantel educativo se reportó como pérdida total y el resto con daños menores, así lo dio a conocer el Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) Francisco Ángel Villarreal.

Agregó que estos daños se reportaron en escuelas de la región de la mixteca, señaló que ya están trabajando en gestionar recursos para ayudar a estas instituciones educativas que fueron afectadas por el sismo del pasado 7 de septiembre con epicentro en Acapulco, Guerrero y que se sintió en todo el territorio oaxaqueño

El Director del IEEPO comentó que debido a las afectaciones provocadas por las lluvias en la región del Istmo de Tehuantepec, se determinó suspender las clases de manera temporal y que hasta el momento no se reportan afectaciones en planteles educativos, asimismo indicó que en cuanto mejoren las condiciones meteorológicas, se irá dando la reanudación de las actividades educativas.

En lo que se refiere al inicio del ciclo escolar de manera semi presencial, comentó que en estas dos semanas se han incorporado 50 escuelas más a esta modalidad, siendo en total 3 mil 181 planteles educativos a los que asisten los alumnos a clases presenciales de manera escalonada, también recalcó que hasta el momento no se han presentado casos de Covid.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario