Registró Oaxaca una disminuciónde 611 casos de COVID-19 en una semana

-La red hospitalaria para la atención de pacientes con esta enfermedad respiratoria es del 64.1% y 161 lamentables decesos por esta patología.

Oaxaca de Juárez, Oax. 12 de septiembre de 2021.- En representación del secretario de Salud en la entidad, Juan Carlos Márquez Heine, el jefe del Laboratorio Estatal de Salud Pública de Oaxaca (LESPO), Érick Martínez Torres, dio a conocer que, durante la semana del 5 al 11 de septiembre, la entidad registró un acumulado de 71 mil 887 casos confirmados de COVID-19, observando una disminución de 611 casos esta semana con respecto a la anterior.

El promedio de la red hospitalaria para la atención de pacientes con esta enfermedad respiratoria fue del 64.1%. Y esta semana se reportaron 161 desafortunados decesos a causa de esta patología.

De acuerdo con la medición de los indicadores de riesgo establecidos por el Gobierno Federal, la entidad seguirá hasta el 19 de septiembre en semáforo color amarillo. Lo que significa que el riesgo de contagio por COVID-19 es medio, sin embargo, a pesar del color en el semáforo, es importante que toda la población continúe aplicando todas las medidas de prevención para desacelerar la pandemia, puntualizó.

Asimismo, sostuvo que siguiendo la Estrategia de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, durante los últimos siete días se aplicaron más de 45 mil primeras dosis del biológico Pfizer-BioNTech en Valles Centrales, Istmo de Tehuantepec y Costa como parte de la vacunación emergente en población mayor de 18 años y rezagados. Así como, segundas dosis de la farmacéutica AstraZeneca en el grupo etario de 40 a 59 años.

Martínez Torres, dijo que, independientemente del color en el semáforo epidemiológico o de haber recibido la vacuna contra este Coronavirus, “debemos seguir cuidando nuestra salud y aplicar las medidas sanitarias como el uso correcto del cubrebocas, lavado frecuente de manos, mantener la sana distancia y evitar acudir a lugares concurridos”.

Destacó que si “actuamos de manera responsable, podemos frenar la cadena de transmisión, reducir los contagios y avanzar hacia la nueva normalidad”.

En este mes de septiembre “celebremos nuestra libertad, con responsabilidad, si te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos”, agregó.

