Reanuda registros y entrega de credenciales INAPAM Tuxtepec

-Luego de haber permanecido cerrado ante la contingencia por covid19, se normalizan las atenciones con protocolos para salvaguardar la salud de los adultos mayores. Aquí te decimos el horario y requisitos para obtener una credencial.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Tras el cierre de las oficinas, por ser una dependencia de atención a un sector vulnerable de la población ante la contingencia por covid, el INAPAM en Tuxtepec reanuda sus atenciones presenciales en el interior del palacio municipal.

Entre las primeras actividades por reanudar son la entrega de tarjetas pendientes, así como ya se recibe la documentación para los nuevos registros de adultos mayores.

Alicia Morales Silva, jefa de INAPAM, comentó que los servicios de esta área son de alta demanda, y una muestra es la entrega de más de 500 tarjetas pendientes, para lo que se aplicarán protocolos para evitar aglomeraciones.

Morales Silva detalló que los horarios en los que estarán trabajando será de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes; los interesados deberán acudir con copia de la credencial de elector amplificada al 200 por ciento, CURP actualizado y dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro.

Además, que por pandemia y con la finalidad de evitar exponer a la gente mayor se facilitará que un familiar acuda a realizar los trámites y se les entregará una hoja que deberá firmar y plasmar su huella el beneficiario y una vez entregada la documentación, el proceso del trámite y entrega se estará completando en una semana aproximadamente.

