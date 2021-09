Por fallas en obra de agua potable, Consejo Ciudadano llama a autoridades vigilar trabajos

-Desde hace un año pidieron a las autoridades vigilar la obra, pero fueron ignorados

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Coordinador del Consejo Ciudadano en Tuxtepec, Jarim Feria Juárez, denunció que ya hay algunas fallas en la obra de rehabilitación del sistema de agua potable que está realizando el gobierno del estado, por lo que exhortó a las autoridades municipales a supervisar los trabajos.

Dijo que sobre la avenida Carranza, el pavimento ya está en malas condiciones “ya hasta se está rompiendo lo que hicieron, me ha tocado ver algunas partes del cemento que pusieron que ya está dañado, pero si el presidente municipal no exige que las cosas se hagan bien, pues la ciudadanía, los demás que podemos hacer”.

Por esta situación, invitó al Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez a que en estos últimos meses que quedan de administración que ponga atención a los diversos problemas que están ocurriendo, principalmente el tema de las obras, y así deje buenas acciones que beneficien a la población.

Así mismo, recordó que el año pasado también le solicitaron a las autoridades municipales que estuvieran al pendiente de los trabajos de esta obra, ya que estaba ocasionando mucha molestia entre los ciudadanos, sin embargo en esa ocasión no le hicieron caso, por lo que esperan que esta vez, si pongan atención sobre todo por la molestia que ya fue dada a conocer por los ciudadanos, principalmente en la temporada de lluvias.

