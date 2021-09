Intensifican los SSO acciones de vigilancia epidemiológica por lluvias en el Istmo

Oaxaca de Juárez, Oax. 12 de septiembre de 2021.- Debido a las fuertes precipitaciones pluviales que se han registrado en las últimas 48 horas en la entidad, con mayor intensidad en la región del Istmo de Tehuantepec debido a la tormenta tropical “Nicholas”, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) han intensificado la vigilancia epidemiológica en las comunidades afectadas, con la finalidad de prevenir y controlar posibles brotes de enfermedades.

Asimismo, la Unidad de Epidemiología de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud de los SSO, se encuentra en comunicación permanente con las seis Jurisdicciones Sanitarias, Unidades Médicas, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO) y Directores de Protección Civil Regionales, para monitorear la situación actual, con el propósito de implementar acciones para evitar la presencia de brotes epidémicos en la población afectada por las intensas lluvias.

Es importante mencionar que, en el municipio de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Verificadores Sanitarios de la Jurisdicción Sanitaria dos “Istmo” llevaron a cabo labores de supervisión en el refugio temporal que la autoridad municipal habilitó junto con la Guardia Nacional de México en el Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec (IESIT).

En su visita y recorrido por dicho refugio, este equipo constató que el lugar cumpliera con los protocolos sanitarios para evitar contagios por COVID-19, hubiera condiciones óptimas de seguridad e higiene en agua y alimentos, con el fin de prevenir enfermedades diarreicas.

La dependencia precisó que de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) las lluvias persistirán en gran parte del territorio mexicano en el transcurso de los meses de septiembre y octubre, por lo que se recomienda a las personas priorizar el consumo de alimentos ricos en vitamina “C”, evitar adquirir comida en la vía pública, desinfectar frutas y verduras, consumir agua clorada o hervida, llevar a cabo varias veces al día el lavado de manos con agua y jabón.

Además, si hay animales muertos o comida en mal estado por causa de inundaciones ponerles cal, colocar la basura en bolsas de plástico o botes cerrados, utilizar letrinas o excusados, usar botas o zapatos cerrados para evitar infecciones, mordeduras y picaduras de animales ponzoñosos, no atravesar ríos para evitar ser arrastrado por la corriente o ahogarse.

Ante cualquier síntoma de malestar como: ojos rojos, comezón, heridas, vómito, diarrea, náuseas, catarro, tos, fiebre, calentura, acudir a la valoración médica oportuna para evitar complicaciones en la salud, indicó la institución.

