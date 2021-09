Con baches y encharcamientos en ruta, CityBus inicia servicio en Oaxaca

-Las unidades darán servicio de seis de la mañana a once de la noche



Jorge Acevedo/Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Con calles llenas de baches y encharcamientos, así inició operaciones el CityBus en la ciudad de Oaxaca, en días pasados se anunció que este lunes 13 de septiembre empezaría a dar servicio esta modalidad de transporte público, la ruta va de “La Esmeralda” a la colonia Volcanes.



La terminal ya está funcionando, ahí están estacionadas las unidades que darán servicio en las rutas que operará el CityBus, los autobuses salen de la terminal y se van por la carretera federal 190, de ahí toman la calzada Madero, la avenida Independencia, suben por la calle Crespo, se vuelven a incorporar a la carretera 190, toman la calzada Héroes de Chapultepec en la colonia Reforma y llegan a la colonia volcanes.



En un recorrido realizado por nuestro reportero Mario Romero a bordo de una de las unidades, se pudo constatar que no existe un protocolo sanitario como la aplicación de gel a los pasajeros que abordan los autobuses, es importante mencionar que prácticamente ninguna unidad del transporte público cumple con el protocolo sanitario.



Además varios de los parabuses se encuentran deteriorados, algunos están grafiteados y entre maleza, y es que este medio de transporte se tenía contemplado ponerlo en operación en el sexenio de Gabino Cué Monteagudo, sin embargo debido a diversos factores la fecha se fue postergando, aún cuando algunos parabuses ya se habían instalado.



En prácticamente toda la ruta hay baches que los conductores tienen que pasar con cuidado o de plano esquivarlos, sobre la carretera 190 el carril debe mantenerse despejado, aunque los automovilistas pueden usarlo para circular, pero no podrán estacionarse en él, ya que en caso de hacerlo, se les aplicará una multa que podría llegar hasta los 20 mil pesos.



La ruta que se había anunciado que sería la primera en poner en marcha era de Viguera a la Central de Abasto, sin embargo debido al retraso que existe en los trabajos que se realizan sobre el periférico, es que de decidió aperturar la ruta de Viguera a Volcanes, el titular de la SEMOVI comentó que esto servirá para monitorear el movimiento de los usuarios.



Por su parte el Gobernador mencionó que este nuevo transporte público permitirá eficientar el traslado de los usuarios, ya que son monitoreados y se miden los tiempos en su recorrido, esto para evitar que se queden parados durante largo tiempo como lo hacen las otras empresas, además de que es más seguro porque cuentan con cámaras en el interior.

