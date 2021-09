Con afluencia y sin contratiempos, se aplica segunda dosis Astra Zeneca contra covid, en la Cuenca

-Este lunes comenzó la jornada para varios municipios de la región, y aunque en municipios como Valle Nacional, la aplicación se atrasó por varias horas, las personas esperaron para completar su esquema.

Redacción

Tuxtepec, Oax., 13 de septiembre de 2021.- La vacunación del biológico Astra Zeneca se desarrolla sin contratiempos en diversos municipios de la región de la Cuenca, donde este 13 y 14 septiembre miles de personas podrán completar su esquema con la segunda dosis.

En el municipio de Loma Bonita, como en Valle Nacional, por mencionar algunos de los 11 donde se lleva a cabo, las largas filas de interesados comenzaron desde temprana hora a pesar que la cita se realizó para iniciar a las 11:00 horas, lo cual generó mayores atrasos en otras localidades donde empezó cerca de las 13:00 horas.

La población mostró paciencia y ánimo por completar su esquema contra el covid-19, lo cual les genera una mejor protección contra el virus, sin descuidar las medidas que deben seguir aplicando para mantenerse sanos.

La vacunación de la segunda dosis se aplica para personas de 18 años en adelante en San José Independencia, Loma Bonita, Tlacoatzintepec, San Pedro Ixcatlán, San Felipe Usila, Cosolapa, Acatlán, Jalapa de Díaz, Soyaltepec, Ojitlán y Valle Nacional.

Posteriormente se aplicará al municipio de Tuxtepec, por lo que en próximos días las autoridades estatales de Bienestar informarán de la fecha, horario y lugar.

