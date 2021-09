Cercarán parque Juárez en Tuxtepec, para evitar concentración la noche del 15 de septiembre

-Serán 60 los elementos que estén evitando que haya ciudadanos en el parque.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Para evitar la aglomeración de personas, el próximo 15 de septiembre en la noche, las autoridades municipales cercarán el Parque Juárez, además de que habrá 60 elementos de seguridad evitando que haya personas en el zócalo de la ciudad.

En conferencia de prensa, las autoridades informaron que se acordonará frente a la Catedral, así como se cerrará en Allende a la altura del Parque, y sobre a avenida 5 de Mayo se va a interrumpir el paso desde la calle Hidalgo, además de que transito del estado estarán apoyando con la orientación a los conductores.

Aunado a este operativo, destacaron que sí habrá la seguridad necesaria por parte de la policía municipal, por lo que no se descuidará la seguridad de los ciudadanos.

En cuanto a los vendedores ambulantes que se instalan por las noches en el parque Juárez, se pedirá que no se instalen, además de que en esta ocasión no otorgaron permisos especiales para la venta de productos relacionados a la fecha.

La transmisión del grito será de manera virtual, además de que alumnos de la Casa de la Cultura tienen preparadas algunas actividades, que de igual forma todo será virtual; además de que el día 16 de septiembre, se hará un homenaje, y no habrá desfile como cada año se realiza, esto por la situación de la pandemia.

