Burocracia interna y servicios públicos, principales quejas en Gobernación municipal en Tuxtepec

-La ciudadanía, demanda al área mayor agilidad en trámites en otras direcciones del ayuntamiento, sin embargo también prevalece la de servicios básicos y regularización de pagos de predial



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.– La lentitud en las diferentes áreas del ayuntamiento municipal para resolver distintas demandas sociales, ha desplazado a los problemas internos en las comunidades, como la demanda más común por atender en el área de Gobernación de Tuxtepec.



El regidor de Gobernación, Gaudencio López Solís, señaló en entrevista que actualmente no cuentan con una problemática de asentamientos, tanto en colonias como en comunidades, que represente un conflicto para la estabilidad social.



Sin embargo, dijo que son ahora los procesos burocráticos en otras áreas del ayuntamiento las que deben vigilar, por las personas que llegan a Gobernación a quejarse debido a que sus trámites no avanzan.



Además, entre los problemas más comunes que exponen los ciudadanos es sobre la falta de los servicios básicos, como el tema más reciente con la recolección de basura.



Así también, como es común, demandan drenaje y alumbrado, regularización en temas de predios o pagos con el ayuntamiento y a veces hasta por cuestiones personales.



López Solís, aseguró que ante cualquier situación mantiene comunicación con los presidentes de colonia y agentes municipales o en su debido caso con los encargados o representantes de los vecinos, que hasta este año siguen siendo los mismos que fueron elegidos el pasado 2018 por los mismos ciudadanos, y en algunas situaciones algunos presidentes han sido relevados por sus suplentes lo que hasta ahora no se ha requerido una nueva renovación de cargos auxiliares.

FOTO: Archivo

