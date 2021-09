Tras operativo en Santa Lucía del Camino, logramos aprehender a dos delincuentes probablemente implicados en robos a tiendas OXXO

Asimismo, a los detenidos les fueron aseguradas un arma de fuego, cartuchos, dosis de droga y una motocicleta.

Uno de los detenidos es de nacionalidad nicaragüense, mientras que el segundo cuenta con orden de aprehensión vigente por el delito de desaparición cometida por particulares.

Oaxaca de Juárez, Oax., 12 de septiembre de 2021.- Como parte del trabajo continuo de investigación y seguimiento a casos de robos a tiendas de autoservicio OXXO, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), ejecutó un operativo de identificación de grupos delictivos que operan en el municipio de Santa Lucía del Camino, en la región de Valles Centrales, acción que permitió la detención de dos sujetos, así como el aseguramiento de armas, cartuchos, dosis de droga y una motocicleta.

Se trata de las personas del sexo masculino identificados como A. A. P. U., de nacionalidad nicaragüense así como de P. L. A., alias “El Pona”, este último quien cuenta con orden de aprehensión vigente por el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de J. S. M., quien fue visto por última vez en el paraje Layuviquia del municipio de San Sebastián Teitipac, Tlacolula.

Elementos de la AEI lograron la detención de los delincuentes cuando se encontraban en inmediaciones de Santa Lucía del Camino y tras frustrar su intento de darse a la fuga, les fueron aseguradas un arma de fuego (pistola), cartuchos útiles, bolsas que contenían la droga denominada cristal y una motocicleta marca Italika con registro de robo vigente, misma que tiene características que la involucran en asaltos cometidos contra tiendas OXXO.

Los detenidos y los objetos incautados fueron puestos a disposición de manera inmediata del Ministerio Público de la FGEO.

De manera ininterrumpida, la Fiscalía General y sus áreas entregan resultados en beneficio de las familias oaxaqueñas, presentando ante la justicia a quienes con sus actos atenten contra la paz social.

