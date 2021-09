Importante fomentar unidad interna en Morena para para fortalecer la 4T en Oaxaca: Armando Contreras

-El legislador federal de reunión con la Diputada Electa Luisa Cortés, hablaron sobre las tareas políticas para la ratificación del Presidente López Obrador.

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Los Diputados de #MORENA Armando Contreras Castillo y la Diputada Local electa Luisa Cortés García, la primera Presidenta de ese partido en #Oaxaca, también en el mismo tiempo donde el Legislador fue Presidente del Consejo Estatal del partido guinda en la entidad.

Platicaron sobre las tareas políticas de la coyuntura tanto para la ratificación del Presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo año como todo lo que se deberá hacer para ganar la gubernatura en Oaxaca.

Acordaron participar de manera conjunta y coordinar todos los esfuerzos, ser factores de unidad interna del movimiento porque lo principal es acrecentar los triunfos políticos y electorales de MORENA para fortalecer la 4T luchando que quien encabece en Oaxaca sea un fundador, trabajarán de forma inmediata para conformar el proyecto de gobierno que necesita Oaxaca para lograr el bienestar de la población con base a los principios de no robar, no mentir y no traicionar al Pueblo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario