FGEO rescata a dos mujeres víctimas del delito de trata de personas; estaban en un bar en San Pablo Guilá

Elementos de la AEI, en coordinación con Guardia Nacional y Policía Estatal, rescataron a dos mujeres que eran explotadas en el local denominado “La Mujer de Piedra”.

De la redacción

Oaxaca de Juárez, Oax., 12 de septiembre de 2021.- La comprometida labor en el combate al delito de trata de personas de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), permitió el rescate de dos personas del sexo femenino identificadas como D. R. R. y A. C. A., víctimas del delito de trata de personas, quienes eran explotadas en un bar ubicado en el Distrito de Tlacolula, en la región de Valles Centrales.

Al respecto, el Fiscal General del Estado, Arturo Peimbert Calvo, explicó que la Institución de procuración de justicia coordinó el operativo luego de recibir una denuncia anónima que indicaba que en el bar denominado “La Mujer de Piedra” se cometía el delito de trata de personas, lo que provocó la movilización de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y que requirió la colaboración de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO).

“Gracias a una denuncia que recibimos y luego de realizar las investigaciones de campo e inteligencia pertinentes, logramos identificar el establecimiento, ubicado a altura del Km 22 de la carretera que conduce a San Pablo Guilá, perteneciente al municipio de Santiago Matatlán, permitiendo el recate de las víctimas durante un operativo”, señaló Peimbert Calvo.

Luego de tener bajo resguardo a las víctimas, fueron presentadas de forma inmediata ante la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y a la Sociedad de la FGEO, donde recibirán atención integral, asesoría jurídica y atención médica y psicológica.

La Fiscalía General refrenda su compromiso de proteger la integridad y los derechos humanos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, llevando ante la justicia a quienes atenten en su contra.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario