En proyecto, la instalación de 2 antenas de telefonía celular en Jacatepec

No solo beneficiarán a comunidades de Jacatepec, también de Valle Nacional.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Santa María Jacatepec, Víctor Raúl Hernández López, dijo que se quedan 6 proyectos en espera y que podrán ser concluidos en el próximo año, uno de éstos es la instalación de dos antenas de telefonía celular.

Explicó que este proyecto es federal y ya está autorizado, y que en próximos días se pondrá la primera piedra de estas 2 antenas, las cuales estarán en Cerro de Concha y la otra por la parte del Río Cajonos entre los limites de Jacatepec y Jocotepec.

Se espera que estas antenas estén instaladas en los primeros meses del próximo año, y tendrán señal en un radio de 11 kilómetros y con esto beneficiar a comunidades no solo de Jacatepec, también de Valle Nacional.

Otro de los proyectos es el de la construcción de energía eléctrica en beneficio para igual número de comunidades.

En lo que respecta al proceso de entrega-recepción, dijo que ya se reunió en días pasados con su sucesor y que espera en próximos meses, se dé este proceso, además de que tendrá que darle seguimientos a los proyectos pendientes y que sin duda serán de importancia para este municipio Cuenqueño.

