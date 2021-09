Diálogo y colaboración con autoridades municipales, fundamental para mejorar la educación: IEEPO

-El director general, Francisco Ángel Villarreal, ha establecido vínculos con presidentes municipales e integrantes de cabildos, en un trabajo en equipo.

Oaxaca de Juárez, Oax. 12 de septiembre de 2021.- Fortalecer el diálogo y la colaboración con autoridades municipales en funciones y electas, es eje fundamental para mejorar la educación en la entidad; por ello, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, ha establecido vínculos con presidentes municipales e integrantes de cabildos, en un trabajo en equipo.

En el marco de la reciente gira de trabajo que realizó por la región de la Cuenca del Papaloapan, el Director General del IEEPO conversó con autoridades y legisladores locales y federales, con quienes encontró coincidencias en el trabajo que se realiza para seguir impulsando la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el centro del proceso educativo.

Entre las autoridades con las cuales se reunió se encuentran el presidente municipal de Santa María Jacatepec y diputado local electo del distrito 03, Víctor Raúl Hernández López; el diputado federal de la LXV Legislatura, Ángel Domínguez Escobar; los presidentes municipales electos de Loma Bonita, Felipe Reyes Álvarez; de San José Chiltepec, Javier Martínez López y de San Juan Bautista Valle Nacional, Heriberto Hernández Santiago.

Asimismo, en días pasados dialogó con el presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Emilio Montero Pérez; la diputada local electa Reyna Victoria Jiménez Cervantes; el Diputado Federal de la LXV Legislatura, Irán Santiago Manuel; el presidente municipal de San Agustín Loxicha, Moisés Santiago Hernández y el diputado local electo de Miahuatlán, Jaime Santiago Ambrosio.

Por otra parte, el director general del IEEPO, confirmó que por segunda semana consecutiva, no se reportaron personas contagiadas por COVID-19 en escuelas de educación básica de la entidad que realizan actividades semipresenciales.

Indicó que ello es un logro de quienes decidieron este camino, maestros, maestras, padres, madres de familia y la gran capacidad de niñas, niños y adolescentes, cuyo regreso a las aulas fue consensuado, gradual, escalonado, mixto, acorde a las circunstancias propias de cada comunidad y con apego a los protocolos sanitarios establecidos y las nueve acciones de salud, limpieza e higiene recomendadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

