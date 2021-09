Asesinan a mujer en Tuxtepec; suman alrededor de 7 en lo que va del año

En días pasados una mujer de Loma Bonita, fue ejecutada, este domingo ocurrió en Tuxtepec.



De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este domingo 12 de septiembre, el cuerpo de una mujer fue encontrado en inmediaciones de la colonia Grajales, perteneciente a Tuxtepec, sumando aproximadamente 7, esto con datos de la Fiscalía General del estado de Oaxaca.

El hecho ocurrió la madrugada de este domingo, sumando más de 7 hechos violentos contra mujeres en lo que va del año, debido a que la Fiscalía reportó en el mes de enero 1 homicidio doloso de una mujer, durante los meses de febrero, marzo, abril no reportó ningún hecho, sin embargo en el mes de mayo contabilizó 2 homicidios dolosos contra mujeres y un feminicidio.

En junio, tampoco reportó algún hecho, pero en el mes de julio reportó un homicidio doloso contra una mujer, así como un feminicidio, sin embargo, sin embargo como aún no aparece el reporte oficial del mes de agosto en la página oficial de la fiscalía, faltaría contabilizarlos.

Por su parte GES Mujer, contabiliza del 1 de enero al 26 de agosto de este 2021, 4 hechos contra mujeres en la región de la Cuenca del Papaloapan.

Estos hechos delictivos siguen ocurriendo a pesar de que en el 2018 se emitió la alerta de género en 40 municipios de Oaxaca, de los cuales estaba incluído Tuxtepec, así como Loma Bonita, siendo en donde se reportó la desaparición de una joven mujer, y que fue encontrada asesinada en el camino que conduce a la comunidad de Sabaneta, perteneciente al estado vecino de Veracruz.

