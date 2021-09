Advierte CEPCO ocurrencia de lluvias en gran parte del estado

La CEPCO recomienda a la población tomar precauciones ante posibles deslizamientos y derrumbes en carreteras y cerca de casa habitación.

De la redacción

Oaxaca de Juárez, Oax. 12 de septiembre de 2021.-La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) informa la ocurrencia en el estado de lluvias ligeras a moderadas, con ocasionales chubascos fuertes a lo largo de la zona costera, Istmo y Sierra Sur, y de intensidad variable en el resto de la entidad.

Lo anterior, debido a que en las últimas 24 horas la baja presión con potencial ciclónico, localizada sobre el Pacífico sur, estará asociada a la Onda Tropical No. 29, provocando humedad hacia el interior del estado.

Asimismo, permanecen bancos de niebla en zonas serranas con ambiente fresco y relativamente cálido en la Costa, Istmo y bajo Papaloapan, mientras que las condiciones del mar seguirán con oleaje elevado, marejadas fuertes y turbonadas mar adentro.

La CEPCO recomienda a la población tomar precauciones debido a las precipitaciones de los últimos días, además que se presenta saturación de humedad en los suelos, ocasionando probabilidad de deslizamiento de tierra en zonas de ladera de alta pendiente, así como crecida de ríos y arroyos de respuesta rápida e inundaciones repentinas en zonas urbanas.

