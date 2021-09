Poder Legislativo prohíbe el uso del glifosato y otros agroquímicos en Oaxaca

Será la Secretaría de Salud Oaxaca (SSO), la dependencia que emita una resolución en el cual detallará los productos prohibidos para su distribución, comercialización y uso.

De la redacción

San Raymundo Jalpan, Oax. 12 de septiembre de 2021. – El Congreso Local decretó la prohibición del uso, distribución, adquisición, donación, regalo o suministro de glifosato, catalogado como riesgoso para la salud y el medio ambiente.

Mediante la reforma al Artículo 28 Bis de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Oaxaca, quedó restringido el uso de plaguicidas peligrosos y químicos perturbadores endócrinos, compuestos orgánicos persistentes y otros químicos.

Esta lista deberá incluir, por lo menos al glifosato y los agroquímicos que lo contengan, y los enumerados en diversos convenios y protocolos internacionales y nacionales, respecto a los contaminantes orgánicos y sustancias existentes que agotan la capa de ozono.

Los artículos transitorios de esta ley establecen que la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable de Oaxaca (Semaedeso), contará con un periodo de 90 días naturales, posteriores a la publicación del decreto respectivo, para emitir la lista de sustancias prohibidas.

Asimismo, dicha instancia promoverá campañas de difusión sobre las prohibiciones a las que se refiere esta ley, principalmente entre distribuidores de químicos y agroquímicos.

También, señala que los establecimientos comerciales y mercantiles dispondrán de un periodo de 180 días naturales, posteriores a la publicación de la lista, para terminar su inventario de los productos prohibidos, así como elaborar el plan de sustitución de los mismos.

La reforma fue presentada por la diputada Magaly López Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, dictaminada por las Comisiones Permanentes Unidas de Medio Ambiente, Energías Renovables y Cambio Climático, así como de Administración y Procuración de Justicia y fue avalada por el Pleno Legislativo.

