Servicio de basura se restablece en Tuxtepec con solo 8 de 14 unidades: Sindicato

El jueves, los trabajadores suspendieron el servicio debido a que las unidades estaban en pésimas condiciones.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Dirigente del Sindicato 12 de Julio Gregorio Castañeda, dio a conocer que tras pláticas con las autoridades municipales, éstas se comprometieron en darle mantenimiento a las unidades de manera constante y así restablecer el servicio de limpia pública.

Dijo que a partir de este viernes en Tuxtepec, empezaron a levanta la basura que aún estaba en las calles, pero fue tras la presión que hicieron, ya que aseguró que no podían poner en riesgo a los trabajadores, con los vehículos en mal estado, por lo tanto tuvieron que exigirle a las autoridades municipales reparar los vehículos.

En total son 14 las unidades que utilizan para el servicio de limpia pública, de las cuales 2 son rentadas y 12 propiedades del ayuntamiento, sin embargo el servicio lo retomaron solo con 8 de éstas algunas con fallas, por lo que circulan más despacio, quedando además 6 más sin ser rehabilitadas.

Señaló que las autoridades van a ir rehabilitándolas sobre todo para no exponer la vida de los trabajadores, ya que podría ocurrir un accidente, si las unidades no están en buenas condiciones.

Fue el pasado jueves, que los trabajadores dejaron de prestar el servicio de recolección de basura, lo que provocó molestia entre los ciudadanos, debido a la gran cantidad de basura que estaba en las calles de la ciudad.

