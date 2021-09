Habitantes de Santo Tomás Lachitá denuncian desatención de la SEGEGO; seguirán movilizándose

Además de que seguirán con las movilizaciones en la capital del estado.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Una vez más los habitantes de la comunidad de Santo Tomás Lachitá, denunciaron ante los medios de comunicación, que la Secretaria General de Gobierno (segego) no quiere atenderlos y así darle un solución al problema que enfrentan que es que le entreguen el recurso que les corresponde perteneciente al ramo 28 y 33.

Señalaron que el Secretario General de Gobierno Francisco Javier García López, no ha querido atenderlos en una mesa de negociación, a pesar de que ya la solicitaron, pero además le pidieron al Diputado Federal Azael Santiago Chepi y a la Diputada Local del Distrito 08 Griselda Sosa, atender este problema, ya que, así como van a pedir el voto, deben de atender a todas las agencias que les corresponden.

Sin embargo, de no ser atendidos por la SEGEGO, continuarían con el bloqueo que mantienen es en el paso de la comunidad de Villa Alta-Cajonos, pero además responsabilizan a la dependencia de las medidas que tomen más adelante, para hacerse escuchar.

Denunciaron además que el presidente municipal no quiere dialogar con ellos, sin embargo, a través de un comunicado de las autoridades de San Melchor Betaza, Villa Alta se dio a conocer que como ayuntamiento han entregado la mensualidad correspondiente al subsidio de los ramos 28 y el pago del alumbrado público, del mes de enero hasta el mes de junio, sin embargo, son los habitantes de la comunidad los que no han realizado la comprobación de los recursos del ramo 28.

