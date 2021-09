Este lunes inicia jornada de vacunación de AstraZeneca en municipios de la Cuenca

En Tuxtepec, la vacunación será cuando termine en los municipios aledaños.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Será el próximo lunes que inicie la campaña de vacunación de la segunda dosis de vacunas AstraZeneca en los municipios de la Cuenca del Papaloapan, además de la aplicación de segundas dosis de la sinovac en el municipio de Loma Bonita.

El lunes 13 de septiembre iniciará la vacunación de la segunda dosis de AstraZeneca para las personas e los 18 a los 49 años de los municipios de Tlacoatzintepec, San José Independencia, San Pedro Ixcatlán, San Felipe Usila, Cosolapa, Jalapa de Díaz, Soyaltepec, Acatlán y Valle Nacional.

Además en Loma Bonita, estarán aplicando la segunda dosis de la Sinovac para los adultos de los 18 a los 49 años, pero también podrán acudir aquellos ciudadanos que no alcanzaron esta dosis en los municipios en donde ya se realizó la vacunación.

Quienes acudan a aplicarse la vacuna deben de llevar el Formato de vacunación de la primera dosis, así como una copia, también la credencial de elector.

Una vez que concluya esta jornada en los municipios de la región, seguirán con Tuxtepec, sin embargo apenas van a dar a conocer la fecha y los horarios correspondientes.

