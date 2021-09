Amenaza CODECI con sitiar Tuxtepec, a 11 años de la muerte de Catarino Torres

Informaron que en días pasados se reunieron con el Gobernador, sin embargo no los atendieron como esperaban.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Dirigente del Comité de Defensa Ciudadana (CODECI) Gaudencio Torres Pereda dio a conocer que siguen sin avances en las investigaciones del asesinato de su hermano y extinto líder nacional Catarino Torres Pereda, por lo que amenazaron con movilizaciones para el ms de octubre, en el municipio de Tuxtepec.

Señaló que en días, platicaron con el Gobernador Alejandro Murat, sin embargo no los atendió personalmente, además de que a quienes asignó para que los atendieran, no lo hicieron como ellos esperaban.

“Estamos denunciando esa desatención, solamente nos atendió el de COPLADE, pero no hubo avances, pero si no se da esa reunión con el Gobernador, vamos a sitiar la ciudad”, agregó.

Las movilizaciones iniciarían el 18 de octubre, días antes de que se cumplan 11 años del asesinato de Catarino Torres Pereda ocurrido el 22 de octubre del año 2010, sin embargo esperaran a que se de esta reunión con el Gobernador, de no ser así, estarían sitiando el municipio.

Durante estos últimos 11 años, CODECI ha estado movilizándose en el mes de octubre, tras el asesinado de Catarino Torres, ya que a pesar de que hay 2 detenidos, esperan que detengan a quien dio la orden para asesinarlo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario