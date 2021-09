Convoca SSPO a autoridades municipales sumar esfuerzos para garantizar la paz entre pueblos de la mixteca

Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad, prevenir la comisión de delitos y garantizar la paz para los pueblos de la región.

De la redacción

Oaxaca de Juárez, Oax. 11 de septiembre de 2021.- “En la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), no vamos a tolerar ningún acto de injusticia social; las diferencias se deben resolver mediante el diálogo pacífico y legal”, señaló el secretario, Heliodoro Díaz Escárraga, durante recorrido de trabajo por la región mixteca.

Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad, prevenir la comisión de delitos y garantizar la paz para los pueblos de la región, el titular de la SSPO, Heliodoro Díaz Escárraga, por encomienda del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, sostuvo reuniones con autoridades municipales de cinco municipios.

Con el presidente municipal de Santa Catarina Yosonotú, José Aparicio Morales, el Secretario refrendó su compromiso de trabajar en coordinación con el heroico cuerpo policial de seguridad pública estatal para que, en el marco de la ley y el respeto a la autonomía de los pueblos originarios, se fortalezca la paz social.

Dijo, que el Gobierno del Estado hace un llamado de paz a las comunidades a no violentar las leyes ni violentar la integridad física de ningún pueblo. En los municipios de Santo Tomás Ocotlán y Santa Cruz Nundaco se atendieron las solicitudes de equipamiento; capacitación para Topiles y policía preventiva, sin embargo, continuarán las acciones para prevenir la comisión de acciones ilícitas en estos pueblos.

