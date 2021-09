Vecinos de la colonia reforma en Oaxaca denuncian afectaciones por construcción de tienda Coppel

-Piden a la empresa que se haga cargo de los daños provocados en viviendas que colindan con la obra



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de vecino de la primera privada de los pinos ubicada en la colonia reforma de la ciudad capital, protestaron este viernes para denunciar afectaciones que les está provocando la construcción de una tienda departamental, incluso piden a la empresa que se haga cargo de los daños que se han causado a algunas viviendas.



Nelly García quien representa a los vecinos inconformes, comentó que en mayo se iniciaron los trabajos de construcción, en esa ocasión alrededor de 14 casas se quedaron sin energía eléctrica debido a que se afectó un transformador, sobre las viviendas afectadas por la obra dijo que son las que colindan con el terreno.



Otras de las inconformidades es que la privada está siendo utilizada como estacionamiento de la tienda, además de que por la obra se ha dañado el pavimento de la calle, la cual señaló estaba en buenas condiciones antes de que se iniciaran los trabajos, otro de los vecinos afirmó que nunca fueron consultados si estaban de acuerdo con la instalación de la tienda departamental.



Señalaron que durante los últimos días la energía eléctrica se vio interrumpida en varias ocasiones, así como el servicio de telefonía e internet, aunque las autoridades les dijeron que esto fue producto de las lluvias recientes y por la caída de un árbol, sin embargo para los vecinos estas afectaciones son producto de la obra.

