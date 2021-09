Sin resultados en Oaxaca tras 3 años de alerta de género: GESMujer

-El Gobierno de Alejandro Murat es el más violento contra las mujeres, se contabilizan 550 feminicidios.

-La Diputada Arcelia López señaló que durante la pandemia se han presentado casos de violencia hacia las mujeres de parte de sus hijos.

José Cruz/Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El pasado 31 de agosto se cumplieron 3 años de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) emitió la alerta de género para el estado de Oaxaca, las acciones han sido pocas, los resultados prácticamente nulos, los casos de violencia de género se siguen presentando en la entidad, todo esto sin que las autoridades hagan algo al respecto.

La Presidenta de GESMujer Rosario Castellanos Angélica Ayala, dijo sentirse preocupada debido a que en estos 3 años 334 niñas y mujeres que han sido víctimas de feminicidio, agregó que la Fiscalía de Oaxaca ha contabilizado 27 casos tan solo en lo que va del 2021, mientras que la agrupación tiene un registro de 55 feminicidios, esta situación comentó, puede crear una desestimación de la violencia que se vive en la entidad.

La alerta de género también fue emitida para 40 municipios del estado de Oaxaca, entre ellos Oaxaca de Juárez, Santa Lucía del Camino, Tuxtepec, Loma Bonita, Huajuapan de León, Salina Cruz, Juchitán de Zaragoza, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, Miahuatlán y Putla de Guerrero, Angélica Ayala señaló que el 57 por ciento de los feminicidios registrados en el estado, se han presentado en estos municipios.

De acuerdo con el control realizado por el Centro de Documentación de GESMujer, del 1 de diciembre de 2016 al 31 de agosto de 2021, se han registrado 550 casos de mujeres victimas de asesinatos, de los casos registrados, la mayoría de las mujeres violentadas fueron en el Istmo con un total de 122 casos, seguido de los Valles Centrales con 115, 86 casos en la Costa, 81 casos en la Cuenca, 69 en la Mixteca, 38 casos en la Sierra Sur, 21 casos en la Sierra Norte y 15 casos en la Cañada.

Al darse a conocer estas cifras, la Diputada Local por MORENA Arcelia López Hernández, presentó una iniciativa de reforma ante el Congreso del Estado, la cual tiene como objetivo incorporar las órdenes de protección definitivas las cuales tienen como finalidad la protección y apoyo a víctimas que sufren algún tipo de violencia y podrán solicitarlas a los jueces o tribunales aún sin que exista un procedimiento jurisdiccional, ya que su primordial fin es el de brindar seguridad a mujeres víctimas de violencia de género.

Y es que señaló que durante la pandemia la violencia hacia la mujer se he incrementado, además de que ahora no solo son violentadas por sus parejas, sino también se han presentado casos en los que sufren violencia de parte de sus hijos, señaló que tan solo en la mixteca se han registrado 124 casos de violencia en este año, los municipios con más casos son Tlaxiaco, Huajuapan de León y Asunción Nochixtlán.

Si bien es cierto que las reformas a las leyes en materia de protección a las mujeres han sido aprobadas, la queja de los familiares de las víctimas, es que estas leyes no se aplican de parte de las instituciones como la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO), quienes son señaladas de no hacer nada para disminuir los casos de violencia de género.

Para revertir esta situación es necesario que haya un trabajo conjunto entre los tres poderes de gobierno para que se puedan aplicar las leyes, con relación a la Secretaría de la Mujer, invitó a su titular Ana Vázquez Colmenares para que realice capacitaciones y orientaciones en el estado, principalmente en las ciudades con alerta de género.

Cabe mencionar que el sexenio con más casos es actualmente el de Alejandro Murat, con los 550 feminicidios y homicidios dolosos, mientras que en el sexenio de Ulises Ruiz ocurrieron 283 y en el de José Murat 429 casos, aunque el rango de edad más elevado es el “no especificado” con un 33%, el que le sigue es el rango de 30 a 44 años de edad con un 29%, de 19 a 29 años de edad con un 13%, de 45 a 59 de edad con un 11%, de igual manera con un 11% mujeres de 60 a más años de edad y finalmente de 13 a 18 años de edad con un 2%.

El 22 de junio se nombró a Edilberta Cruz Regino como Comisionada Estatal de Personas Desaparecidas en Oaxaca, que si bien es cierto no tiene que ver con el tema de los feminicidios, sin con el tema de las personas desaparecidas, que es otro de los delitos con mayor incidencia a nivel estatal, a pesar de no tener una estadística oficial, se presume que son alrededor de 3 mil oaxaqueños y oaxaqueñas que se encuentran en calidad de desaparecidas.

