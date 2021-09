Reiteran exhorto a presidentes de la Cuenca, para evitar festividades el 15 de septiembre

-Por esta situación los Presidentes harán sus festejos de forma virtual.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar de que el estado de Oaxaca se encuentra en amarillo de este semáforo epidemiológico, el Coordinador de Atención Regional Víctor Virgen Carrera, llamó una vez más a los presidentes municipales a no realizar actividades en próximos días, esto en el marco de la Independencia de México.

Dijo que en días pasados se les giró un oficio en donde se les pedía evitar alguna actividad que aglomere a muchas personas, para evitar contagios en sus municipios y sobre todo no poner en riesgo a los ciudadanos, por lo que les pidieron cancelar eventos públicos y privados.

Por esta situación, al igual que el año pasado las autoridades municipales han optado por realizar estos festejos de manera virtual, sin embargo, posterior al 15 de septiembre se conocerá si en algunos municipios de la Región realizaron algún tipo de festejo.

El Coordinador de Atención Regional, hizo hincapié en que solo pueden exhortar y no sancionarlos ya que no están facultados, pero confían en que las autoridades eviten alguna celebración.

Cabe hacer mención que, hasta el corte de este jueves, se tienen contabilizados en la región de la Cuenca del Papaloapan 4, 970 casos de covid, así mismo suman 458 defunciones y se reportan 163 casos activos, por eso la importancia de evitar estos festejos.

